Czas na szósty dzień Wimbledonu 2024. W sobotę na korcie zobaczymy między innymi Igę Świątek, Tomasza Berkietę, Jelenę Rybakinę czy Novaka Djokovica. Dzień rozpoczniemy od kolejnego wydania programu Halo tu Wimbledon, a następnie między meczami zapraszamy do Studia Wimbledon. Sprawdź plan transmisji Wimbledonu na 6 lipca.

Wimbledon, znany również jako The Championships, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Mistrzostwa odbywają się corocznie na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie od 1877 roku.



Historia Wimbledonu pełna jest legendarnych zwycięzców i zwyciężczyń, którzy zapisali się w annałach tenisa. Najwięcej tytułów w grze pojedynczej pań zdobyła Martina Navratilova (9), a wśród panów Roger Federer (8). W grze deblowej najwięcej razy triumf odnosili Elizabeth Ryan (12) oraz Todd Woodbridge (9). Jeśli chodzi o łącznie zdobyte tytuły, to w tym przypadku rekordzistami są Billie Jean King (20), Navratilova (20) oraz Lawrence Doherty (13).



W ubiegłym roku w finale singla kobiet Marketa Vondrousova pokonała Ons Jabeur 6:4, 6:4. Natomiast w grze pojedynczej mężczyzn triumfatorem był Carlos Alcaraz, który wygrał z Novakiem Djokoviciem 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

W sobotę na kortach Wimbledonu zobaczymy m.in. Igę Świątek, która zagra z Juliją Putincewą. Spotkanie rozpocznie się ok. godz. 16:00, a skomentują je Marcin Muras i Dawid Olejniczak. Dodatkowo na kort wyjdzie również kolejny reprezentant Polski - Tomasz Berkieta, który w juniorskim Wimbledonie zmierzy się z Pavle Marinkovem. Dzień rozpoczniemy od kolejnego wydania programu Halo tu Wimbledon, a następnie między meczami zapraszamy do Studia Wimbledon.



Wimbledon 2024: Plan transmisji - 06.07



Polsat Sport 1:



11:00 Halo tu Wimbledon



14:00 B. Shelton - D. Shapovalov (komentarz: D. Olejniczak)



16:00 Iga Świątek - Julija Putincewa (kom. M. Muras i D. Olejniczak)



18:00 J. Rybakina - C. Wozniacki (kom. M. Łuczak)



20:30 M. Arevalo/S. Zhang - A. Murray/E. Raducanu (kom. M. Łuczak)

Polsat Sport 2:



12:00 A. Kalinska - L. Samsonowa (kom. M. Krogulec)



14:30 C. Norrie - A. Zverev (kom. T. Tomaszewski)



16:30 O. Jabeur - E. Svitolina (kom. F. Gawęcki)



18:30 N. Djokovic - A. Popyrin (kom. F. Gawęcki)

Polsat Sport 3:



12:00 H. Dart - Xin. Wang (kom. K. Wanio)



14:00 D. Miedwiediew - J-L. Struff (kom. K. Wanio)



16:00 Tomasz Berkieta - Pavle Marinkov (kom. A. Romański)

Polsat Sport Fight:



12:00 L. Pouille - A. De Minaur (kom. R. Spiak)



14:00 D. Collins - B. Haddad Maia (kom. A. Romański)



16:00 T. Fritz - A. Tabilo (kom. M. Krogulec)

Polsat Sport Premium 3 (od godz. 12:00):

M. Arevalo/M. Pavic - R. Arneodo/S. Verbeek

C. Broom/A. Fery - N. Borges/A. Rinderknech

N. Barrientos/F. Cabral - R. Matos/M. Melo

M. Purcell/J. Thompson - F. Martin/M. Middelkoop

C. Frantzen/H. Jebens - R. Bopanna/M. Ebden

Polsat Sport Premium 4 (od godz. 12:00):

B. Krejcikova - J. Bouzas Maneiro

F. Comesana - L. Musetti

B. Krejcikova/L. Siegemund - S. Murray Sharan/E. Silva

R. Hijikata/J. Peers - N. Skupski/M. Venus

K. Krawietz/A. Panova - A. Krajicek/L. Siegemund

Polsat Sport Premium 5 (od godz. 12:00):

G. Mpetshi Perricard - E. Ruusuvuori

K. Siniakova/T. Townsend - O. Gadecki/E. Lechemia

J. Vandromme - G. Jang

E. Sartz-Lunde - M. Stankiewicz

Polsat Sport Premium 6 (od godz. 12:00):

A. Kalinskaya - L. Samsonowa

H. Rune - Q. Halys

S. Gonzalez/E. Roger-Vasselin - C. Eubanks/E. King

S. Hsieh/E. Mertens - E. Appleton/Y. Miyazaki

S. Gonzalez/G. Olmos - L. Johson/F. Christie

Polsatsport.pl

Kort nr 4 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

Kort nr 5 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

Kort nr 6 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

Kort nr 9 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

Kort nr 10 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

Kort nr 14 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

Kort nr 15 (bez komentarza)

Polsatsport.pl

Kort nr 16 (bez komentarza)