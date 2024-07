Linette i Stearns mają już za sobą pierwszy mecz podczas deblowych zmagań na wielkoszlemowym turnieju. Naprzeciwko nich stanęła para Ana Bogdan - Jaqueline Cristian. Polka i Amerykanka przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając mecz po dwóch setach.

Warto przypomnieć, że pochodząca z Poznania zawodniczka brała również udział w grze singlowej na Wimbledonie. Linette ze zmaganiami na trawiastych kortach w Londynie pożegnała się już w pierwszej rundzie, kiedy lepsza od niej okazała się Elina Switolina. Ukrainka wygrała pojedynek po trzech setach zaciętej walki.

W zeszłorocznym Wimbledonie, jeśli chodzi o zmagania mężczyzn, najlepszy okazał się Carlos Alcaraz, który w wielkim finale pokonał Novaka Djokovicia 1:6, 7:6 (8-6), 6:1, 3:6, 6:4. To była pierwsza porażka Serba na londyńskich kortach od 2018 roku.



Po zakończeniu rozgrywek Hiszpan został też najmłodszym w historii liderem rankingu ATP, a po raz pierwszy od 20 lat puchar za wygranie tego Wielkiego Szlema powędrował do kogoś spoza czwórki: Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray czy właśnie Djoković.



Z kolei wśród kobiet triumfowała Marketa Vondrousova. W najważniejszym meczu tego turnieju była lepsza od Ons Jabeur (6:4, 6:4) i zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł.



Rok temu Iga Świątek, liderka rankingu WTA, udział w Wimbledonie zakończyła na etapie ćwierćfinału. Drzwi do dalszej walki zamknęła Polce Elina Switolina. O jedną rundę wcześniej odpadł Hubert Hurkacz. Jego z kolei wyeliminował Djoković.



W tym roku finał zmagań kobiet ma się odbyć 13 lipca, a mężczyzn - dzień później.



