Dramat podczas Wimbledonu! Musiała skreczować, pojawiły się łzy

Jasmine Paolini awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu. Jej rywalka Madison Keys skreczowała w trzecim secie z powodu kontuzji.

Początek meczu był zaskakujący, bo po czterech gemach Paolini prowadziła już 4:0. Co prawda od tego momentu Keys zaczęła grać lepiej, ale nie był w stanie dogonić rywalki. Włoszka wygrała 6:3.



Drugi set zaczął się również znakomicie dla Paolini, która błyskawicznie przełamała Amerykanką. Później jednak Keys wygrała pięć gemów z rzędu i była o krok od łatwego zwycięstwa. Tak się jednak nie stało. Włoszka zaczęła niesamowitą pogoń i była bliska, by wygrać. Doprowadziła do tie-breaka, którego jednak przegrała 6-8.

O wszystkim zadecydował trzeci set. W nim Keys prowadziła już 5:2, lecz po jednej z wymian naciągnęła jeden z mięśni lewej nogi. Z każdą kolejną chwilą miała coraz większe problemy z poruszaniem się po korcie.

Po wielu minutach przerwy i pomocy lekarskiej nie była w stanie dokończyć spotkania. Przy stanie 5:5 musiała skreczować. W jej oczach pojawiły się łzy.

Wyniki:



Jasmine Paolini - Madison Keys 1:1 (6:3, 6:7, 5:5 i krecz Keys)