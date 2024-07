Iga Świątek odpadła z Wimbledonu 2024 na etapie trzeciej rundy. Liderka rankingu WTA musiała uznać wyższość Julii Putincewy. Kazaszka zwyciężyła w trzech setach. Nie od dziś wiadomo, że rozgrywany na trawiastych kortach turniej należy do tych najlepiej opłacanych. Ile zarobiła Iga Świątek na Wimbledonie?

Spotkanie z Putincewą zaczęło się obiecująco dla Polki. Pierwszego seta wygrała 6:3 i niewiele wskazywało na to, że w kolejnych odsłonach rywalizacji reprezentantka Kazachstanu dojdzie do głosu. Tymczasem 29-latka zwyciężyła drugą partię 6:1. Tym samym stało się jasne, że o rezultacie spotkania przesądzi trzeci set.

W nim ponownie lepiej zaprezentowała się Putincewa. 35. rakieta świata wygrała 6:2 i cały mecz 2:1. W ten sposób to ona zakwalifikowała się do 1/8 finału Wimbledonu, w którym przyjdzie jej zmierzyć się z Jeleną Ostapenko.

Polka zakończyła zmagania w trzeciej rundzie. Tym samym na jej konto wpłynie 143 tysiące funtów (ok. 721 tysiące złotych przy kursie 1 funt = 5,06 zł). Putincewa za udział w 1/8 finału zarobi 226 tysięcy funtów (ok. 1,1 miliona zł). Warto wspomnieć, że nagroda za zwycięstwo w Wimbldonie wynosi imponujące 2,7 miliona funtów (ok. 13,6 miliona zł).

Z rywalizacją singlową w The Championships pożegnali się już wszyscy polscy tenisiści - Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. W grze pozostali Jan Zieliński w deblu oraz juniorzy w turnieju juniorskim.