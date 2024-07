Przed nami kolejny odcinek programu Halo tu Wimbledon. Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

W poniedziałek wyemitowany zostanie kolejny odcinek programu Halo Tu Wimbledon. Tym razem Filip Gawęcki porozmawia z jednym z najlepszych polskich tenisistów - Kamilem Majchrzakiem. Prosto z Londynu połączy się z nami znany dziennikarz sportowy Krzysztof Rawa.

Podczas nadchodzącego programu podsumujemy to, co działo się na wimbledońskich kortach podczas pierwszego tygodnia wielkoszlemowych zmagań. Skupimy się na tym, co w Londynie działo się w niedzielę. Zapowiemy również nadchodzące spotkania na jednej z najważniejszych imprez w świecie tenisa.

Transmisja programu Halo Tu Wimbledon w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

