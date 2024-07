Obie panie od razu znalazły się w drabince głównej, o udział w londyńskim turnieju nie musiały walczyć w kwalifikacjach. Ze sobą nigdy jednak nie rywalizowały, trudno zatem wskazać faworytkę tego starcia.

ZOBACZ TAKŻE: Wyśmienity mecz Tomasza Berkiety na Wimbledonie! Teraz zagra z Francuzem

Zeszłoroczne rozgrywki juniorskiego Wimbledonu wygrała Ngounoue Clervie. W finale Amerykanka pokonała Czeszkę Nikolę Bartunkovą 6:2, 6:2.



Wimbledon to jeden z najważniejszych turniejów tenisowych świata. Jak co roku, można go obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Monika Stankiewicz - Emily Sartz-Lunde na Polsatsport.pl. Będzie to trzeci tego dnia mecz rozgrywany na korcie nr 6.