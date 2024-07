Pora wyłonić kolejne półfinalistki tegorocznego Wimbledonu. W środę o udział w przedostatniej fazie turnieju powalczą Jelena Ostapenko i Barbora Krejcikova. Która z zawodniczek przybliży się do wielkiego finału? Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Ostapenko - Barbora Krejcikova na Polsatsport.pl.

Tomljanovic, Snigur, Pera, Putincewa - te tenisistki do tej pory w pokonanym polu zostawiła Łotyszka. Warto również wspomnieć, że w tych starciach Ostapenko nie straciła choćby jednego seta. Duże wyzwanie miała stanowić dla niej ostatnia potyczka. Po drugiej stronie kortu stanęła Putincewa, a zatem zawodniczka, która wyeliminowała z turnieju Igę Świątek. Ostapenko poradziła sobie jednak z Kazaszką bez większych problemów. Spotkanie wygrała w dwóch setach po 6:3 i zakwalifikowała się do ćwierćfinału.





Teraz 14. tenisistka światowego rankingu stoczy bój z Krejcikovą. Na drodze do ćwierćfinału Czeszka wygrywała z Kudiermietową, Volynets, Bouzas Maneiro oraz Collins. Ostatnią z przeciwniczek pokonała w dwóch setach (7:5, 6:3). 28-latka już osiągnęła swój najlepszy wynik na Wimbledonie w karierze. Do tej pory najdalej zaszła 1/8 finału The Championships.

Łotyszka i Czeszka mierzyły się ze sobą aż siedmiokrotnie. Bilans jest korzystniejszy dla Ostapenko. 14. rakieta świata wygrywała pięciokrotnie. Sklasyfikowana 18 pozycji niżej Krejcikova triumfowała dwa razy. Jak będzie w środowym starciu?

