Polski tenisista gra dalej w Wimbledonie! Pewny awans do ćwierćfinału

Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh pokonali brytyjską parę Joe Salisbury/Heather Watson 7:6(7-4), 6:4 w meczu drugiej rundy miksta podczas Wimbledonu. To kolejne cenne zwycięstwo polsko-tajwańskiej pary oznaczające awans do ćwierćfinału.

Spotkanie nie rozpoczęło się dobrze dla Polki i Tajwanki, bowiem już w czwartym gemie doszło do przełamania na korzyść Brytyjczyków. Obie pary twardo rywalizowały na trawiastym korcie, ale kolejny zwycięski gem z rzędu na korzyść Zielińskiego i Hsieh sprawił, że do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim więcej zimnej krwi okazał duet z Polakiem w składzie i zwyciężył 7-4.

Drugi set to ponownie twarda walka i seria kolejnych przełamań od stanu 3:2. Najpierw ulegli Brytyjczycy, ale zaraz po nich gorsi okazali się Polak i Tajwanka. W końcu jednak w decydującej dziesiątej odsłonie tego seta lepiej zagrał Zieliński wraz z Hsieh i to oni cieszyli się z awansu do kolejnej rundy.



Jan Zieliński/Su-Wei Hsieh - Joe Salibury/Heather Watson 7:6(7-4), 6:4

PI