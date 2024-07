Rywalizacji najlepszych tenisistów i tenisistek w Wimbledonie towarzyszy turniej legend. Po raz kolejny wśród zaproszonych zawodniczek znalazła się Agnieszka Radwańska. Tym razem deblową partnerką Polki będzie Włoszka Francesca Schiavone. W czwartek polsko-włoski duet rozegra aż dwa spotkania. Transmisje meczów Agnieszki Radwańskiej na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go

W trakcie swojej bogatej kariery Radwańska raz wystąpiła w finale wielkoszlemowego turnieju i było to właśnie na Wimbledonie. W 2012 roku jej rywalką w decydującym meczu była Amerykanka Serena Williams, a trzysetowe spotkanie zakończyło się porażką Polki 1:2 (1:6, 7:5, 2:6). Teraz Radwańska po raz trzeci wystąpi w turnieju legend na londyńskiej trawie, a po raz pierwszy jej deblową partnerką będzie Schiavone.

Swój pierwszy mecz duet Radwańska/Schiavone rozegra na korcie numer 18. Rywalkami będzie para Cara Black/Samantha Stosur. To pierwsze spotkanie tego dnia na tym korcie. Jego początek jest planowany na godzinę 12:00 czasu polskiego.

Drugie dzisiejsze spotkanie polsko–włoska para rozegra na korcie centralnym przeciwko Kim Clijsters i Martinie Hingis. Ten mecz zostanie rozegrany po zakończeniu drugiego półfinału kobiet w którym zmierzą się Barbora Krajcikova i Elena Rybakina.

Wimbledon to najstarszy tenisowy turniej świata. Wszystkie najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów można zobaczyć na sportowych antenach Polsatu.

Transmisje meczów Agnieszki Radwańskiej na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecz Radwańska/Schiavoni - Black/Stosur można obejrzeć w Polsacie Sport 2 i Polsat Box Go. Transmisja spotkania Radwańska/Schiavoni - Clijsters/Hingins w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go.

MiK