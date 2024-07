Alcaraz wciąż ma szansę na obronę tytułu wywalczonego przed rokiem. W 2023 roku w wielkim finale pokonał Novaka Djokovicia 1:6, 7:6 (8-6), 6:1, 3:6, 6:4. To była pierwsza porażka Serba na londyńskich kortach od 2018 roku. Po zakończeniu rozgrywek Hiszpan został też najmłodszym w historii liderem rankingu ATP, a po raz pierwszy od 20 lat puchar za wygranie tego Wielkiego Szlema powędrował do kogoś spoza czwórki: Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray czy właśnie Djoković.

W tegorocznych rozgrywkach popularny "Carlitos" już raz był blisko odpadnięcia. W trzeciej rundzie przegrywał już z Francesem Tiafoe 1:2, ale finalnie pokonał Amerykanina 3:2. W 1/8 w czterech setach wygrał z Ugo Humbertem, a w ćwierćfinale po pasjonującym starciu okazał się lepszy od Tommy'ego Paula.

Do tej pory nieco więcej odpoczynku miał Daniił Miedwiediew. Rosjanin wygrał w 1/8 dzięki kreczowi Grigora Dimitrowa już w pierwszym secie. Wcześniej zagrożony był tylko przez chwilę - w drugiej rundzie przegrał pierwszą partię z Alexandrem Mullerem. W ćwierćfinale jednak piąty tenisista światowego rankingu musiał wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. I swojej wytrzymałości. Po pięciosetowym boju wyeliminował lidera - Jannika Sinnera.

W tym roku finał zmagań mężczyzn ma się odbyć 14 lipca.



Wimbledon to jeden z najważniejszych turniejów tenisowych świata. Jak co roku, można go obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.

