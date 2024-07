Czas na ostatni dzień Wimbledonu 2024. W niedzielę czekają nas wielkie finały - najważniejszy to rzecz jasna ten z udziałem Carlosa Alcaraza i Novaka Djokovicia. Polscy kibice będą też jednak bez wątpienia z zainteresowaniem obserwowali finał zmagań mikstowych, w którym Jan Zieliński w parze z Su-Wei Hsieh powalczą o trofeum. Oto plan transmisji na niedzielę 14 lipca.

Wimbledon, znany również jako The Championships, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Mistrzostwa odbywają się corocznie na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie od 1877 roku.

Historia Wimbledonu pełna jest legendarnych zwycięzców i zwyciężczyń, którzy zapisali się w annałach tenisa. Najwięcej tytułów w grze pojedynczej pań zdobyła Martina Navratilova (9), a wśród panów Roger Federer (8). W grze deblowej najwięcej razy triumf odnosili Elizabeth Ryan (12) oraz Todd Woodbridge (9). Jeśli chodzi o łącznie zdobyte tytuły, to w tym przypadku rekordzistami są Billie Jean King (20), Navratilova (20) oraz Lawrence Doherty (13).



W ubiegłym roku w finale singla kobiet Marketa Vondrousova pokonała Ons Jabeur 6:4, 6:4. Natomiast w grze pojedynczej mężczyzn triumfatorem był Carlos Alcaraz, który wygrał z Novakiem Djokoviciem 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Już tylko Hiszpan zachował szansę na obronę tytułu. Czeszka odpadła bowiem w pierwszej rundzie rywalizacji.

W niedzielę przekonamy się, czy Alcaraz ponownie pokona starszego od siebie o 16 lat wielkiego mistrza. Poznamy także najlepszą parę w mikście. Szansę na trofeum ma polsko-tajwański duet Jan Zieliński/Su-Wei Hsieh.

Wimbledon 2024: Plan transmisji na niedzielę - 14.07:

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

13:00 Wimbledon - studio

14:45 Carlos Alcaraz - Novak Djoković (komentarz: M. Muras, D. Olejniczak)

Polsat Sport 2:

17:00 Wimbledon - studio

17:30 J. Zieliński/S. Hsieh - S. Gonzalez/G. Olmos (komentarz: T. Tomaszewski, D. Olejniczak)

Polsat Sport Premium 1:

13:00 Wimbledon - studio

14:45 Carlos Alcaraz - Novak Djoković (komentarz: M. Muras, D. Olejniczak)

17:30 J. Zieliński/S. Hsieh - S. Gonzalez/G. Olmos (komentarz: T. Tomaszewski, D. Olejniczak)

Polsatsport.pl

Kort numer 1:

12:00 M. De la Puente - A. Hewett

14:00 N. Rottgering - N. Budkov Kjaer

16:00 R. Jamrichova - E. Jones

Polsatsport.pl

Kort numer 3:

12:00 S. Schroder - N. Vink

14:00 Y. Kamiji/K. Montjane - D. De Groot/J. Griffioen

16:00 A. Hewett/G. Reid - T. Miki/T. Oda

Polsatsport.pl

Kort numer 4:

12:00 R. Kotseva - D. Britton

14:00 J. Nagel-Heyer - A. Selvaraasan

16:00 M. Antonius - R. Da Costa

Polsatsport.pl

Kort numer 8:

12:00 S. Zhang - H. Minhas

14:00 Z. Doldan - T. Russell

16:00 T. Takizawa - H. Qi

Polsatsport.pl

Kort numer 12:

12:00 K. Clijsters/M. Hingis - A. Barty/C. Dellacqua

14:00 J. Kovackova - K. Berzina

16:00 A. Razeghi/M. Schoenhaus - J. Klimas/J. Kumstat

18:00 M. Stojsavljevic/M. Xu - T. Grant/I. Jovic

Polsatsport.pl

Kort numer 18:

12:00 K. Anderson/L. Hewitt - B. Bryan/M. Bryan

14:00 T. Kawaguchi - J. Lee

16:00 M. Woodforde/D. Cibulkova - N. Zimonjic/B. Schett