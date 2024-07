Pierwsza porażka Polaków! Francuscy siatkarze lepsi w meczu mistrzostw Europy.

Pierwszy set to wyrównana gra w wykonaniu Francuzów i podopiecznych trenera Jacka Nawrockiego. Biało-Czerwoni wyszli nawet w samej końcówce na prowadzenie 22:20, ale więcej zimnej krwi na finiszu okazali Francuzi. Polacy zdołali jeszcze obronić jedną piłkę setową, ale mimo to ostatecznie przegrali 24:26.

Drugi set to już znacznie lepsza gra Biało-Czerwonych, zwłaszcza w ofensywie, gdzie dobrze radził sobie Marcel Kiciński. Doskonale blokował także Patryk Dudek, co sprawiło, że to podopieczni trenera Nawrockiego przejęli inicjatywę. Gładko wygrany set do 22 sprawił, że Polacy wracali do gry i mieli okazję nawiązać walkę z Francuzami w kolejnych partiach.



Trzeci i czwarty set to już znacznie lepsza gra Francuzów, którzy zdominowali przeciwnika w tym spotkaniu. Przewaga była widoczna w zagrywce, która pozwalała swobodnie ustawić sobie akcję i wykonywać zadania w ataku. Oba sety zakończyły się takim samym wynikiem - 17:25, co oznaczało, że to Polacy musieli oddać miano niepokonanego zespołu w swojej grupie, a Francja wciąż pozostawała zwycięskim zespołem, lecz tym razem samotnie.



Polska - Francja 1:3 (24:26, 25:22, 17:25, 17:25)

