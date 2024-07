Radosław Piesiewicz opowiedział o szansach medalowych. "Stać nas na to"

Na poniedziałkowej konferencji prasowej poznaliśmy skład reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Wiemy już, że chorążymi będą Anita Włodarczyk oraz Przemysław Zamojski.



Prezes PKOl podkreślił, że wierzy w czwarty złoty medal Włodarczyk. Docenił też Zamojskiego, który regularnie występuje na igrzyskach olimpijskich, od kiedy pojawiła się na nich koszykówka 3x3.

Piesiewicz opowiedział też o przygotowaniach do zmagań w Paryżu.



- Cały sprzęt pojechał do Paryża. Montowane są klimatyzatory w pokojach, kamizelki chłodzące, łóżka dla fizjoterapeutów. Tomasz Majewski dba o każdy szczegół. Staramy się, by nasi sportowcy mieli wielki komfort podczas igrzysk. Chcemy, by skupili się tylko na zawodach sportowych - powiedział w rozmowie z Agnieszką Łapacz.



Ile medali wywalczy reprezentacja Polski zdaniem Piesiewicza?



- Zawsze mówię o szansach medalowych. Myślę, że mamy ich 16. Z tego będziemy uradowani, bo stać nas na to - zakończył.