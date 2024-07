Polskie odkrycie Euro zmieni klub. Zagra w lidze tureckiej

Wszystko wskazuje, że drogi Kacpra Kozłowskiego i Brighton & Hove Albion się rozejdą. Polski piłkarz był zawodnikiem "Mew" od 2022 roku, większość tego czasu spędził jednak na wypożyczeniach. Teraz sześciokrotny reprezentant Polski na zasadzie transferu definitywnego ma dołączyć do klubu ligi tureckiej - Gaziantep FK .

Kilka lat temu wydawało się, że Kozłowski będzie gwiazdę reprezentacji Polski. W wieku 17 lat zagrał w dwóch meczach Euro 2020 i był najmłodszym zawodnikiem tamtej imprezy. Dobra gra w Pogoni Szczecin i debiut w reprezentacji sprawiły, że Kozłowskim zainteresowały się kluby zza granicy. Najskuteczniejsza była drużyna Brighton & Hove Albion, która za transfer Polaka zapłaciła 11 milionów euro. Po przejściu do Anglii kariera Polaka nie rozwijała się jednak zgodnie z oczekiwaniami.

Kozłowski od razu po transferze został wypożyczony do belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise. Po powrocie do Anglii Polak ponownie udał się na wypożyczenie, tym razem do Holenderskiego Vittese Arnhem. Swoją grą w Belgii i Holandii pomocnik nie zdobył jednak uznania w Brighton i teraz definitywnie opuści klub z angielskiego wybrzeża, nie debiutując w pierwszej drużynie.

Według tureckich dziennikarzy nowym klubem Polaka ma być Gaziantep FK, 11. drużyna ubiegłego sezonu tureckiej Superligi. Przedstawiciele klubu znad Bosforu mieli już osiągnąć porozumienie z Brighton co do warunków, piłkarz również zaakceptował warunki swojego nowego kontraktu. Kozłowski ma niedługo zjawić się w Turcji, gdzie przejdzie testy i podpiszę obowiązującą przez trzy lata umowę.

Nie jest to pierwszy przypadek transferu Polskiego piłkarza do ligi tureckiej w ostatnim czasie. W poprzednich rozgrywkach bardzo dobrze prezentowali się tam Krzysztof Piątek i Adam Buksa, którzy wystąpili na Euro 2024 i strzelili tam po bramce. Droga powrotna do reprezentacji prowadząca przez Turcję może być zatem wyjątkowo krótka.

MiK