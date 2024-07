ATP w Bastad: Rafael Nadal – Nuno Borges. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Nadal - który nie zdobył tytułu na najwyższym poziomie od French Open 2022 - mógł wrócić do domu z Bastad z dwoma wyróżnieniami na swoim koncie, ale Hiszpan wycofał się teraz z gry podwójnej z Casperem Ruudem. Wszystko po to, by skupić się na rywalizacji singlowej.

ZOBACZ TAKŻE: Na finał czekał dwa lata. Rafael Nadal znowu zwycięski w Bastad

Nadal ma za sobą m.in. trzysetowy pojedynek z Mariano Navone w ćwierćfinale, który trwał prawie cztery godziny. W kolejnej rundzie kolejnym rywalem Hiszpana był chorwacki kwalifikant Duje Adjukovic. Początkowo miał przewagę, ale z czasem do głosu zaczął dochodzić Hiszpan. Nadal wygrał w trzech setach (4-6, 6-3, 6-4).

Z wyjątkiem koszmarnego początku meczu z innym Portugalczykiem Henrique Rochą w drugiej rundzie, rozstawiony z numerem siódmym Borges pokonał swoich przeciwników w dwóch setach, osiągając tym samym swój pierwszy finał singlowy ATP Tour.

Gdzie obejrzeć finał ATP w Bastad: Rafael Nadal – Nuno Borges? O której godzinie mecz finał ATP w Bastad: Rafael Nadal – Nuno Borges? Transmisja TV i stream online

Finał ATP w Bastad: Rafael Nadal – Nuno Borges rozpocznie się o godzinie 14:00. Transmisja meczu Nadal - Borges w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

ŁO