Na finał czekał dwa lata. Rafael Nadal znowu zwycięski w Bastad

Legenda tenisa podchodziła do spotkania z młodym Ajdukovicem z pozycji faworyta. "Rafa" nie wszedł dobrze w mecz, przegrywając pierwszego seta 4:6. Sytuacja odwróciła się w kolejnych partiach, gdzie Hiszpan świetnie grał przy siatce. Utrzymał on swoją dobrą dyspozycję i wygrał mecz w trzech setach.

Finał turnieju w Bastad odbędzie się w niedzielny poranek, a przeciwnikiem Nadala będzie zwycięzca pojedynku Thiago Agustin Tirante - Nuno Borges. Pierwszy z nich po drodze do półfinału pokonał turniejową "jedynkę" - Andrieja Rublowa, natomiast Portugalczyk jest rozstawiony z "siódemką" i do tej pory stracił jedynie jednego seta w całym turnieju.

Zbliżające się igrzyska olimpijskie w Paryżu mają być ostatnimi, na których zobaczymy Nadala. By skupić się na przygotowaniach do igrzysk, Hiszpan zrezygnował z udziału w Wimbledonie, rozgrywanym na trawie, a zdecydował się przyjąć od organizatorów zaproszenie do imprezy na szwedzkich kortach ziemnych.

ŁO/PAP