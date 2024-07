Jedna dyscyplina, 16 konkurencji. Oto nowości w programie olimpijskim

Igrzyska olimpijskie w Paryżu obfitować będą w sportowe nowości, choć zadebiutuje tylko jedna dyscyplina - taniec sportowy breaking. Do znaczących zmian dojdzie jednak w programie imprezy, bowiem pojawi się 16 nowych konkurencji. Po raz pierwszy ma także dojść do pełnego równouprawnienia.

W Paryżu zadebiutuje jedna nowa dyscyplina – breaking, czyli styl taneczny pochodzący z USA, który zawiera wiele elementów siłowo-sprawnościowych. Będzie to jeden z czterech dodatkowych sportów zaproponowanych przez organizatorów. Kolejny, który ma przede wszystkim przyciągnąć na igrzyska młodzież i sprawić, że impreza ta stanie się bardziej atrakcyjna dla młodszych kibiców.

Breaking drogę do olimpijskiego programu rozpoczął w 2018 roku, gdy zadebiutował podczas igrzysk młodzieży w Buenos Aires. Zawody zostały uznane za sukces, co urealniło marzenia tancerzy o pełnoprawnym debiucie w Paryżu.

Żaden z polskich zawodników nie uzyskał jeszcze kwalifikacji.

Pozostałe z czterech dodatkowych dyscyplin, które rozgrywane będą we francuskiej stolicy, to wspinaczka sportowa, skateboarding i surfing, ale one zadebiutowały już w Tokio.

W przypadku wspinaczki dojdzie jednak do zmiany, bowiem zamiast jednej konkurencji rozgrywane będą dwie - wspinaczka na czas została wyodrębniona z kombinacji, na którą w Paryżu składać się będą bouldering i prowadzenie. W "czasówce" Polska ma na chwilę obecną zapewnioną jedną kwalifikację, którą wywalczyła rekordzistka świata Aleksandra Mirosław.

Igrzyska to nie tylko nowości w dyscyplinach. Inną ważną zmianą będzie pełna równość – w imprezie weźmie udział taka sama liczba mężczyzn, jak i kobiet. Jest to część obrazująca slogan wydarzenia: "Igrzyska szeroko otwarte".

- Dzięki temu programowi dostosowujemy igrzyska olimpijskie w Paryżu do świata po koronawirusie. W dalszym ciągu zmniejszamy koszty i działamy tak, by organizacja tej imprezy była mniej skomplikowana. Dodatkowo po raz pierwszy w historii igrzysk weźmie w nich udział dokładnie taka sama liczba kobiet i mężczyzn. Duży nacisk kładziemy również na młodzież – powiedział o zmianach przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Thomas Bach.

By osiągnąć pełną równość, a także w związku z ograniczeniem liczby sportowców - we francuskiej stolicy ma ich być 10,5 tys., co jest redukcją o ok. 600 osób w porównaniu do Tokio - dokonano pewnych modyfikacji w programie imprezy.

W boksie jedną z męskich kategorii wagowych zajmie kobieca, natomiast w żeglarstwie zmieniono klasy tak, by mogli w nich rywalizować przedstawiciele obu płci. Z programu usunięto konkurencje RS:X oraz 470 kobiet i mężczyzn, a także Finn mężczyzn, a włączono iQFoil i kiteboarding obu płci, ILCA 7 mężczyzn oraz ILCA 6 kobiet. Z kolei klasa 470 będzie miała status mieszanej, bo załogi tworzyć będą kobieta i mężczyzna.

W kajakarstwie zamiast rywalizacji na 1000 m w K2 oraz C2 mężczyźni będą pokonywać dystans 500 m. Z kolei zrezygnowano z rywalizacji na 200 na rzecz kajakowego cross, zaliczanego do kajakarstwa górskiego.

Nowości pojawią się także w lekkoatletyce. Chód drużynowy na 35 km pojawi się w miejsce chodu mężczyzn na 50 km, w którym trzy lata temu w Tokio niespodziewanym mistrzem olimpijskim został Dawid Tomala. W biegach na dystansach między 200 a 1500 m, włączając w to bieg przez płotki, dodano repesaże.

W strzelectwie skeet drużyn mieszanych zastąpi trap drużyn mieszanych, natomiast w podnoszeniu ciężarów zredukowano liczbę konkurencji z 14 do 10, usuwając z programu po dwie kategorie wagowe kobiet i mężczyzn.

Równouprawnienie nie dotyczy jednak wszystkich dyscyplin, a 28 z 32. Pływanie synchroniczne oraz gimnastyka artystyczna to wciąż domena kobiet, a boks i zapasy – mężczyzn. W pływaniu synchronicznym po raz pierwszy będą jednak mogli wystąpić panowie, a w programie olimpijskim zadebiutuje układ akrobatyczny drużyn mieszanych.

Zmiany, choć nie aż tak znaczące, dotyczą także siatkówki. Zarówno w turnieju kobiet, jak i mężczyzn zespoły będą w Paryżu podzielone na trzy grupy po cztery. Każda reprezentacja rozegra więc po trzy mecze w fazie grupowej, a nie pięć jak miało miejsce wcześniej, gdy grupy były tylko dwie. Faza pucharowa pozostaje bez zmian, awansują do niej dwie najlepsze ekipy z każdej grupy a także dwie najlepsze z trzecich miejsc.

Łącznie w tegorocznych igrzyskach, które odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia, przyznanych zostanie 329 kompletów medali. To o 10 mniej niż trzy lata temu w Tokio.

PAP