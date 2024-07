PKO BP Ekstraklasa: PGE FKS Stal Mielec - Widzew Łódź. Relacja na żywo

W przerwie między sezonami w ekstraklasie piłkarskiej mielecka Stal straciła dwóch podstawowych sponsorów. Jej prezes, Jacek Klimek zapewnił jednak, że klub jest zabezpieczony finansowo, a zespół piłkarski może spokojnie grać kolejny sezon.

Trenerem zespołu pozostał Kamil Kiereś. Zapytany o cel na zbliżający się sezon odpowiedział: „Fundamentem jest utrzymanie”. Miniony sezon jego podopieczni zakończyli na 11. miejscu w tabeli ekstraklasy. Zbliżający się rozpoczną 22 lipca, kiedy na swoim stadionie zmierzą się z Widzewem Łódź.

Widzew sezon po sezonie chce piąć się wyżej w tabeli ekstraklasy. W nadchodzących rozgrywkach pomóc ma w tym sześciu nowych piłkarzy. "Nasz cel się nie zmienia - chcemy się rozwijać i być lepsi niż przed rokiem" – przyznał prezes łódzkiego klubu Michał Rydz.

Po długich latach nieobecności w piłkarskiej elicie, Widzew szybko zadomowił się w gronie najlepszych polskich drużyn i można uznać go już za solidnego ligowca. Pierwszy sezon po powrocie do ekstraklasy łodzianie zakończyli na 12. miejscu w tabeli, a w minionych rozgrywkach poprawili się o trzy pozycje. Tym samym realizowany jest plan sukcesywnego pięcia się w górę tabeli, co określono w strategii czterokrotnego mistrza Polski.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Widzew Łódź na Polsatsport.pl od godz. 19:00.

PAP