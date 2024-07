WTA w Pradze: Magda Linette – Rebeka Masarova. Relacja live i wynik na żywo

Nasza tenisistka przystąpiła do rywalizacji w turnieju rangi WTA 250 w czeskiej Pradze, gdzie została rozstawiona z numerem 4. W pierwszej rundzie przeciwniczką Polki była Niemka Mona Barthel, która do głównej drabinki dostała się za sprawą kwalifikacji. Mimo że wspomniana tenisistka zajmuje 202. miejsce w światowym rankingu WTA, to postawiła duży opór. Spotkanie potrwało godzinę i 43 minuty, w tym czasie Linette zwyciężyła 7:6(4), 6:4. To sprawiło, że ostatecznie zameldowała się w kolejnej rundzie zmagań w stolicy Czech.

Już od niedzieli jasne było, z kim zmierzy się Polka w przypadku awansu. Jej przyszła przeciwniczka Rebeka Masarova ograła Holenderkę Suzan Lamens po trzysetowym boju 2:6, 6:2, 7:6(5).

Obie zawodniczki zmierzyły się ze sobą w 2023 roku podczas turnieju w chińskim Guangzhou. Wówczas na etapie ćwierćfinału lepsza okazała się Linette, która wygrała 2:0 (7:5 7:6[6]).

ŁO