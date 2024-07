Polski finał coraz bliżej! Linette wygrała thriller

Festiwal błędów serwisowych i przełamań. Tak w kilku słowach można opisać to, co działo się na korcie w Pradze w pierwszym secie pojedynku Magdy Linette z Wiktorią Tomową. Cztery pierwsze gemy to cztery przełamania. Po dwa dla każdej z zawodniczek. Więcej zimnej krwi w tej szarpanej grze zachowała Bułgarka, która jako pierwsze objęła prowadzenie z przewagą jednego „breaka”.

Kiedy wydawało się, że 49. rakieta świata zmierza po pewne zwycięstwo w secie, do gry wróciła Linette. Przy stanie 4:3 dla rywalki, Polka odrobiła przełamanie i wciąż mogła liczyć na tie-break. Niestety w środowe popołudnie nasza zawodniczka grała nierówny tenis i dobre momenty przeplatała prostymi błędami. Chwilę po odrobieniu straty, 32-latka ponownie dała się przełamać. Wypracowanej przewagi Tomowa nie oddała do końca seta i po nieco ponad godzinie gry objęła prowadzenie w ćwierćfinale.

Początek drugiego seta miał bardzo podobny przebieg do pierwszej partii. Tomowa przełamała Linette, a chwilę później Polka odpowiedziała tym samym. Do stanu 3:2 obie zawodniczki ustabilizowały jednak serwis. Pierwszy błąd popełniła Bułgarka, która w kluczowym momencie partii straciła punkt przy własnym podaniu i mimo że 49. zawodniczka rankingu WTA walczyła do końca, to po ponad godzinie zaciętej walki, Linette wyrównała stan meczu i wygrała seta do 3.

O wszystkim zadecydował trzeci set, w którym tenisistka z Poznania zdominowała rywalkę. Mimo przegranego pierwszego gema, Polka złapała wiatr w żagle i wygrała kolejne cztery partie. Tomowa odpowiedziała przełamaniem, lecz jak się później okazało, był to ostatni pozytyw w grze Bułgarki w tym meczu. Linette wywalczyła dwa kolejne gemy i zwyciężyła 6:2.

W półfinale 32-latka zmierzy się z wygraną z meczu turniejowej "jedynki" Lindy Noskovej z jedną z rewelacji zmagań w Pradze - młodą Niemką Ellą Seidel.

Turniej WTA w Pradze - ćwierćfinał:

Magda Linette - Wiktoria Tomowa 4:6 6:3 6:2