21:0! Niespotykany wynik na mistrzostwach Europy siatkarek

CEV Mistrzostwa Europy do lat 20 w siatkówce plażowej 2024 ruszyły na dobre. 32 duety siatkarek i 32 duety siatkarzy z 34 krajów rywalizowało w rundzie grupowej. Siatkarki rozegrały po dwa spotkania, siatkarze w czwartek rozegrali jedno. Oczy kibiców najbardziej zwrócone były w stronę reprezentantek i reprezentantów Polski.

W pierwszych spotkaniach polskie pary siatkarek zapisały na swoim koncie jedną wygraną. Julia Radelczuk i Paulina Łabuz w dwóch setach pokonały drużynę z Izraela. Trudne zadanie miały Julia Czuryło i Zuzanna Rapczyńska. Po drugiej stronie siatki stanęły faworytki do złota - Czeszki Katerina Pavelkova i Anna Pavelkova. Polski team nie poddał się bez walki i przegrał dopiero w tie-breaku. Z kolei Zuzanna Przybyszewska i Aleksandra Wolny w dwóch setach uległy parze z Holandii.

ZOBACZ TAKŻE: Polskie siatkarki trenowały w Paryżu! Jak oceniły halę meczową? Zobacz zdjęcia

- Spodziewałyśmy się tego, bo jest to para, która co roku zdobywa medale w międzynarodowych turniejach. Co ważne, i tak jesteśmy zadowolone z naszej gry. W pierwszym secie pokazałyśmy naszą siatkówkę i wygrałyśmy. W tie-breaku starałyśmy się przełamać przeciwniczki, ale się nie udało - podsumowała dobre, choć przegrane starcie z reprezentantkami Czech Julia Czuryło.

W kolejnych spotkaniach Polkom poszło trochę lepiej. Duet Czuryło/Rapczyńska w ważnym meczu pokonał siatkarki z Włoch, a Radelczuk/Łabuz wygrały z Litwinkami. Oba mecze zakończyły się wynikiem 2:0. Para Przybyszewska/Wolny przegrała natomiast z Finkami w dwóch setach.

Po dwóch meczach rozegranych w grupach wiadomo już, że dwie polskie pary mają zapewniony awans do kolejnej rundy. Rozgrywki siatkarek przyniosły niecodzienną sytuację w meczu reprezentantek Danii i Belgii padł niespotykany wynik w secie. Belgijki wygrały pierwszą odsłonę 21:0.

W turnieju siatkarzy duety zagrały w czwartek po jednym meczu. Polskie pary zakończyły dzień z kompletem zwycięstw i nie przegrali seta. Szymon Pietraszek i Jakub Krzemiński wygrali z parą z Rumunii, Marcel Wanat i Tomasz Warych pokonali Francuzów, a Szymon Beta i Artem Besarab wygrali z Austriakami.

- Był to trudny mecz. Musieliśmy utrzymać dużo cierpliwości w grze i pewności siebie w ataku. To było kluczem do zwycięstwa - powiedział o swoim starciu Marcel Wanat. - Będziemy walczyć ze starszymi parami, ale będziemy starali się, jak zawsze, grać o zwycięstwo - dodał o piątkowych potyczkach Tomasz Warych.

W piątek to siatkarze zagrają po dwa mecze, a siatkarki po pierwszym starciu będą mogły odpocząć. Rywalizacja wystartuje o godz. 9:00.

Wyniki reprezentantek i reprezentantów Polski:

CEV Mistrzostwa Europy do lat 20 w siatkówce plażowej - kobiet:

grupa A:

Łabuz/Radelczuk POL - Danenberg/Gonzalez ISR 2:0 (21:12, 21:18)

Łabuz/Radelczuk POL - Vasiliauskaite/Silicyte LTU 2:0 (21:15, 21:8)

grupa B:

Sonneville/Konink NED - Przybyszewska/Wolny POL 2:0 (21:13, 21:11)

Mäenpää/Hirvonen FIN = Przybyszewska/Wolny POL 2:0 (21:17, 21:15)

grupa G:

Pavelková K./Pavelková A. CZE - Czuryło/Rapczyńska POL 2-1 (19:21, 21:11, 15:11)

Aliotta/Moretti ITA - Czuryło/Rapczyńska POL 0:2 (19:21, 12:21)

CEV Mistrzostwa Europy do lat 20 w siatkówce plażowej - mężczyzn:

grupa A:

Pietraszek/Krzemiński POL - Alb/Muresan ROU 2:0 (21:14, 21:12)

grupa B:

Duval/Louis FRA - Warych/Wanat POL 0:2 (16:21, 16:21)

grupa C:

Kronberger/Wallner AUT - Beta/Besarab POL 0:2 (19:21, 15:21)

Informacja Prasowa