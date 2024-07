Córka słynnego sportowca robi furorę na igrzyskach. Zrobi karierę na miarę ojca?

22-latka gra w piłkę nożną od najmłodszych lat. Jej pierwszym klubem był SoCal Blues. Na etapie collage'u reprezentowała barwy Washington State Cougars. Profesjonalną karierę rozpoczęła w 2021 roku, kiedy to związała się z Washington Spirit, którego zawodniczką jest do dziś. W seniorskiej reprezentacji USA występująca na pozycji napastnika Rodman zadebiutowała w 2022 roku. Do tej pory zagrała w 41 meczach, w których strzeliła osiem goli.

Piłkarka jest córką Dennisa Rodmana i Michelle Moyer. Przypomnijmy, że ojciec zawodniczki pięciokrotnie wygrywał mistrzostwo NBA i dwukrotnie uczestniczył w meczu gwiazd. Najdłużej występował w barwach Detroit Pistons. Zespół z Michigan zastrzegł nawet numer 10, z którym grał na koszulce. W 2011 roku Rodman został wprowadzony do Koszykarskiej Galerii Sław.

Na przestrzeni lat koszykarz wzbudzał kontrowersje swoim zachowaniem i wyglądem. Był bohaterem licznych skandali, przez co skupiał na sobie uwagę mediów i kibiców. Teraz Amerykanie coraz częściej zerkają w kierunku jego córki, która nie tylko zawodowo uprawia sport, ale również podobnie jak ojciec lubi ekstrawaganckie fryzury.

Trinity Rodman i jej koleżanki udanie rozpoczęły igrzyska olimpijskie. Teraz czekają je mecze grupowe z Niemkami i Australijkami.