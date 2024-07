Kto wygrał mecz Iga Świątek - Xiyu Wang na igrzyskach Paryż 2024?

Mecz Świątek - Wang to jedno z najciekawszych wydarzeń dnia, jeśli chodzi o występy reprezentantów Polski we wtorek na igrzyskach w Paryżu. Polka powalczy o awans do kolejnej rundy w starciu z niżej notowaną reprezentantką Chin.

Do tej pory Świątek i Wang rywalizowały ze sobą raz. Kilka miesięcy temu podczas turnieju w Madrycie liderka rankingu WTA wygrała w dwóch setach. Jak będzie w Paryżu?

Świątek - Wang. Wynik meczu. Kto wygrał na igrzyskach w Paryżu?

Wynik meczu Świątek - Wang poznamy we wtorek 30 lipca. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Wang, przekonamy się wieczorem, gdyż spotkanie zaplanowano na godzinę 19.00.

