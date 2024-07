Novak Djokovic i Stafanos Tsitsipas zagrają ze sobą w ćwierćfinale tenisowego turnieju olimpijskiego. Kto wygra to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Novak Djokovic - Stefanos Tsitsipas na Polsatsport.pl.

Wicelider rankingu ATP Novak Djokovic przystępuje do ćwierfinałowego pojedynku z pozycji faworyta. Serb dzięki wycofaniu się z IO w Paryżu Jannika Sinnera jest rozstawiony z "jedynką". W pierwszej rundzie przekonująco wygrał z Australijczykiem Matthew Ebdenem wynikiem 6:1, 6:0, kończąc pojedynek w zaledwie 54 minuty. Kolejnym rywalem Djokovicia był Rafael Nadal. Mecz, który przeszedł do historii jako, być może, ostatni pojedynek między tymi zawodnikami wygrał Serb w dwóch setach. Zniwelował on tym samym nadzieje "Rafy" na trzeci złoty medal olimpijski w jego karierze. W 1/8 finału Djokovic trafił na Niemca Dominika Koepfera, którego podobnie jak pozostałych swoich rywali, odprawił w dwóch setach. Wicelider rankingu ATP nie stracił jeszcze seta na igrzyskach i pewnie zmierza po drugi medal olimpijski w swojej karierze.

Jego przeciwnikiem będzie Stafanos Tsitsipas, który po drodze do ćwierćfinału pokonywał Belga Zizou Bergsa, Brytyjczyka Daniel Evansa oraz Argentyńczyka Sebastiana Baeza. Największe problemy miał w meczu pierwszej rundy, gdzie niespodziewany opór postawił mu Bergs. Reprezentant Belgii najpierw doprowadził do tie-breaka w pierwszej partii, a następnie wygrał drugą odsłonę starcia wynikiem 6:1. Ostatecznie Tsitsipas wytrzymał próbę nerwów, wygrał w trzech setach i awansował do drugiej rundy turnieju olimpijskiego. Rozstawiony z "ósemką" Grek nie wygrał z Novakiem Djokoviciem od grudnia 2019 roku, gdy zwyciężył z Serbem podczas Exhibition Abu Zabi.

ŁO