Drużyna z Płocka jest wymieniana w gronie faworytów do walki o czołowe miejsca Betclic 1. Ligi. Jak do tej pory podopieczni Mariusza Misiury zdobyli cztery punkty i zajmują piąte miejsce w tabeli. Najbliższą okazją do poprawienia swojego bilansu będzie sobotnie spotkanie z Chrobrym Głogów.

Gracze z Głogowa w pierwszej kolejce tego sezonu wygrali z wracającą na ten poziom Pogonią Siedlce. W drugiej kolejce drużyna Chrobrego była zdecydowanie gorsza od Bruk-Betu Nieciecza i przegrała 0:4. Czy spotkanie z Wisłą zakończy się korzystniejszym rezultatem?

W poprzednim sezonie w starciach tych drużyn dwukrotnie lepsi byli płocczanie.

MiK