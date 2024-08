Drużyna Znicza bardzo dobrze rozpoczęła nowy sezon Betclic 1 Ligi. W dwóch pierwszych meczach zawodnicy z Pruszkowa pokonali Polonię Warszawa i zremisowali z Ruchem Chorzów. Kolejnym rywalem drużyny z Pruszkowa będzie drużyna krakowskiej Wisły.

ZOBACZ TAKŻE: Rapid Wiedeń - Wisła Kraków. Skrót meczu (WIDEO)

Krakowianie w tym tygodniu przegrali z Rapidem Wiedeń i pożegnali się z Ligą Europy. Zdobywcy Pucharu Polski są nadal w grze o awans do Ligi Konferencji. Nadrzędnym celem drużyny "Białej Gwiazdy" jest jednak awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Drugim rywalem, jaki stanie na drodze do zrealizowania tego celu, będzie drużyna z Pruszkowa.

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków – Wisła Kraków na Polsatsport.pl.

MiK