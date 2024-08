Auda zajęła trzecie miejsce w ostatnim sezonie ligi łotewskiej, co dało jej awans do eliminacji Ligi Konferencji. Potencjalny rywal Legii, który w 2022 roku zdobył krajowy puchar, zaczął trwające eliminacje Ligi Konferencji od pokonania B36 Torshavn (2:0, 1:0), a potem wyeliminował Cliftonville (2:1, 2:0).

FC Drita to trzykrotny mistrz Kosowa, w minionych rozgrywkach wywalczyła 3. pozycję w lidze. W 2. fazie kwalifikacji do LK pokonała Breidablik (2:1, 1:0). Legia grała z tym zespołem we wrześniu 2020 roku, w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy. Wówczas rozegrano tylko jeden mecz, w którym "Wojskowi" zwyciężyli u siebie 2:0 po golach obecnych piłkarzy stołecznego zespołu, czyli Pawła Wszołka oraz Tomasa Pekharta.

Relacja live i wynik na żywo meczu Auda Kekava - FC Drita Gnjilane od godziny 17:00 na Polsatsport.pl.

