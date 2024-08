Powrót Marka Papszuna do Rakowa Częstochowa nie przebiega tak gładko, jak wszyscy się tego spodziewali. Drużyna spod Jasnej Góry zdobyła co prawda sześć punktów, ale ich styl gry odbiegał od oczekiwań. W ostatniej kolejce mistrzowie Polski z sezonu 2022/2023 przegrali na wyjeździe z GKS-em Katowice. Teraz będą chcieli poprawić swój dorobek zwycięstwem w meczu z Lechem? Czy to się im uda?

Kolejorz po trzech kolejkach ma taki sam dorobek punktowy jak ich piątkowi rywale. Lechici do tej pory pokonali drużynę Górnika Zabrze i Lechii Gdańsk. Jedyną drużyną, jaka znalazła sposób na drużynę Lecha, był w drugiej kolejce, Widzew Łódź. Czy poznaniacy w piątkowy wieczór odniosą swoje pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie?

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa – Lech Poznań od godziny 20:30 na Polsatsport.pl.

MiK