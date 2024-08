Szokujące rozstrzygnięcia! Legendarny polski klub spadł po 28 latach

Jeszcze w 2020 roku Unia świętowała czwarte z rzędu mistrzostwo Polski. W sumie tych tytułów posiada aż osiemnaście, co czyni ją najbardziej utytułowanym klubem żużlowym w naszym kraju. Tłuste lata już jednak dawno za "Bykami". Już w zeszłym sezonie leszczynianie byli zagrożeni spadkiem. W tym roku odroczony wyrok został wykonany.

Warto zaznaczyć, że Unię niesamowicie mocno trapiły kontuzje. Dotyczy to zwłaszcza jej największej gwiazdy i lidera - Janusza Kołodzieja. Doświadczony 40-letni zawodnik nie wystąpił w połowie, czyli w siedmiu spotkaniach rundy zasadniczej. Do tego z urazami borykali się inni ważni żużlowcy. W pewnym momencie włodarze klubu byli zmuszeni ratować się posiłkami z zewnątrz. Ściągnięto zupełnego nowicjusza, jeśli chodzi o starty w Polsce - Bena Cooka. 26-letni Australijczyk okazał się strzałem w dziesiątkę i odkryciem sezonu. To jednak nie wystarczyło do utrzymania.

Unia walczyła dzielnie i sprawiała niespodzianki. Ale takowe czyniły też inne kluby uwikłane w walkę o uniknięcie degradacji. Beniaminek - Novy Hotel Falubaz Zielona Góra w minioną sobotę zdobył cenny punkt, remisując w Częstochowie z Krono-Plast Włókniarzem 45:45, natomiast dzień później pokonał u siebie KS Apatora Toruń 46:44. Z kolei ZOOLeszcz GKM Grudziądz rozgromił u siebie Włókniarza aż 60:30, tym samym sensacyjnie zapewniając sobie awans do fazy play-off i jeszcze bardziej szokująco wyrzucając z niej faworyzowanych częstochowian.

Powyższe wyniki sprawiły, że Unia praktycznie straciła szanse na utrzymanie jeszcze przed pierwszym wyścigiem ze Stalą. Leszczynianom nie zabrakło ambicji, czego dowodem wygrana 53:37. "Byki" godnie pożegnały się z elitą, w której startowały nieprzerwanie od 1996 roku.

Wyniki 14. kolejki rundy zasadniczej PGE Ekstraligi:

Betard Sparta Wrocław - Motor Lublin 49:41

ZOOLeszcz GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 60:30

NovyHotel Falubaz Zielona Góra - KS Apator Toruń 46:44

Fogo Unia Leszno - eBut.pl Stal Gorzów 53:37

Tabela:

1. Motor 31 pkt.

2. Sparta 19

3. Stal 19

4. Apator 15

5. GKM 14

6. Falubaz 13

---

7. Włókniarz 12

---

8. Unia 11

Pary 1. rundy play-off:

Motor - Falubaz

Sparta - GKM

Stal - Apator