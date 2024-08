Minimalna porażka Panthers Wrocław

Zawodnicy Panthers Wrocław przegrali z Berlin Thunder 34:36 w 10. kolejce European League of Football.

Wrocławianie przystępowali do tego meczu po efektownej wygranej (62:12) z Fehervar Enthroners. Z kolei Niemcy przegrali ostatnio z Paris Musketeers 37:40. Mieli też na koncie trzy porażki z rzędu.

Do przerwy to jednak gospodarze prowadzili 13:19. Ekipa Panthers Wrocław udowodniła, że potrafi walczyć do końca. Mecz zakończył się dopiero po dogrywce, a Niemcy wygrali minimalnie (36:34).

To oznacza, że "Pantery" po dziesięciu kolejkach mają na koncie cztery zwycięstwa i zajmują trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej.

18 sierpnia Panthers Wrocław zagrają u siebie z Frankfurt Galaxy.