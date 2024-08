Siatkarski mistrz Polski odsłania kolejne karty! Dwie reprezentantki Polski w Chemiku Police

Anna Fiedorowicz (rocznik 2006) występuje na pozycji przyjmującej. Jest wychowanką klubu UKS Olsztyn. Ostatnie lata spędziła w Wieżycy Stężyca, z którą wygrywała mistrzostwa Polski juniorek.

– Gdyby rok temu ktoś powiedział mi, że za sezon będę grała w Chemiku, to chyba bym nie uwierzyła. Tak się jednak stało, spełniam marzenia i na pewno dam z siebie wszystko – powiedziała Fiedorowicz, cytowana przez chemik-police.com.

Julia Hewelt (rocznik 2006) gra na pozycji atakującej. Do Polic również trafiła z Wieżycy Stężyca, gdzie współpracowała z trenerem Dawidem Michorem i zdobyła dwa mistrzostwa Polski juniorek.



– Cieszę się, bo rozpoczynam przygodę z siatkówką seniorską. Nie spodziewałam się, że rozpocznę ją w takim klubie, ale to tylko pokazuje, jak życie potrafi być nieprzewidywalne. Teraz skupiam się na meczach reprezentacji, a po niej dołączam do Chemika i dam z siebie wszystko – stwierdziła Hewelt.

Kadra Chemika Police na sezon 2024/2025 (stan na 11.08):



rozgrywające: Diana Dąbrowska

przyjmujące: Martyna Grajber-Nowakowska, Anna Fiedorowicz

atakujące: Julia Hewelt

środkowe: Dominika Pierzchała, Ewa Kwiatkowska

libero: Agata Nowak

Trener: Dawid Michor.