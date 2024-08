Trener Atalanty Bergamo z uznaniem o PGE Narodowym. "Robi wspaniałe wrażenie"

Ta wygrana dała Atalancie pierwsze w historii europejskie trofeum. Jej triumf w LE był zaskoczeniem, bo w drodze do finału wyeliminowała m.in. Liverpool, a w stolicy Irlandii z nieoczekiwaną łatwością poradziła sobie z rywalem z Leverkusen.

- Na papierze jesteśmy jeszcze bardziej skazani na pożarcie niż przeciwko Bayerowi, a Bayer przystępował do spotkania w Dublinie po całym sezonie bez porażki. Ale to tylko sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani. Faworytów nie udaje się często zaskoczyć, ale to się w sporcie zdarza - podkreślił szkoleniowiec na konferencji prasowej na PGE Narodowym.

ZOBACZ TAKŻE: Święto futbolu na PGE Narodowym. Tak Carlo Ancelotti określił warszawski stadion

Gasperini ma nadzieję, że jego drużyna będzie w stanie pokazać taką samą swobodę w grze, jak miało to miejsce w majowym finale LE.

- Jesteśmy tu, żeby rozegrać bardzo prestiżowy mecz, w którym jednak będziemy chcieli zaprezentować nasz własny styl gry. Real to klub, który wywalczył więcej trofeów niż ktokolwiek inny na świecie. Nam zależy na tym, żeby pokazać się z jak najlepszej strony - zaznaczył.

Gasperini od wielu lat zna się z trenerem madrytczyków Carlo Ancelottim. Na przełomie XIX i XX wieku był trenerem drużyny juniorów Juventusu Turyn, gdy Ancelotti prowadził pierwszy zespół.

- Wszyscy widzą po liczbie zdobytych trofeów, czego Carlo dokonuje z Realem. Jest punktem odniesienia dla innych trenerów. Osiągnął w tym zawodzie doskonałość - chwalił rywala.

Spotkanie o Superpuchar UEFA, czyli konfrontacja triumfatorów Ligi Mistrzów i Ligi Europy, rozpocznie się w środę o godz. 21.

- Nigdy wcześniej nie miałem okazji być w Warszawie. Dopiero co wysiedliśmy z samolotu. Stadion robi wspaniałe wrażenie, jest godny meczu o taką stawkę. Wygląda na to, że wszystko jest gotowe - zakończył Gasperini.

PAP, GW