Szok w Barcelonie, wstrząsające wieści. Ojciec Yamala ugodzony. Trafił do szpitala

Wstrząsające informacje jako pierwszy podał kataloński dziennik "La Vanguardia". Ojciec młodej gwiazdy Barcelony miał zostać dźgnięty nożem więcej niż raz. Do zdarzenia doszło w Mataro, nadmorskiej miejscowości położonej około 30 kilometrów od Barcelony. Mounir Nasraoui został przewieziony do szpitala Can Ruti w stolicy Katalonii. Serwis "Relevo" podaje, że ojciec Yamala został wypisany ze szpitala i obecnie wraca do zdrowia w domu.

Nie wiadomo jeszcze, jakie były okoliczności zdarzenia. Katalońska policja zatrzymała już pierwszych świadków. Według informacji "La Vanguardii", atak mógł być skutkiem wcześniejszej bójki, te informacje nie zostały jednak potwierdzone. Policja wciąż szuka kolejnych świadków, którzy mogą mieć wiedzę na temat okoliczności ataku.

Matarao to robotnicza miejscowość na przedmieściach Barcelony, w której dzieciństwo spędził Lamine Yamal. Tego lata piłkarz w wieku niespełna 17 lat został najmłodszym zdobywcą bramki w historii mistrzostw Europy. Skrzydłowy strzelił gola w półfinale Euro 2024 przeciwko Francji. Po zakończeniu niemieckiego turnieju został wybrany najlepszym młodym piłkarzem mistrzostw.

Obecnie Yamal przygotowuje się do nowego sezonu w barwach FC Barcelona. Piłkarz ostatnio wystąpił w przedsezonowym spotkaniu o Puchar Gampera, w którym „Duma Katalonii” przegrała 0:3 z AS Monaco. Yamal w tym meczu zastąpił na boisku Roberta Lewandowskiego.

MiK