Zagraniczny transfer Polaka. Podpisał kontrakt z nowym klubem

Jan Biegański przeszedł z Lechii Gdańsk do Sivassporu. Niespełna 22-letni środkowy pomocnik, który w tym sezonie w ekipie beniaminka piłkarskiej ekstraklasy nie rozegrał żadnego spotkania, podpisał z tureckim klubem kontrakt do 30 czerwca 2027 roku.

Biegański trafił do Lechii na wiosnę 2021 roku, później był też wypożyczony z gdańskiego zespołu do swojego poprzedniego klubu GKS Tychy. W minionym sezonie trapiły go kontuzje i w pierwszej lidze rozegrał tylko 14 meczów, w których strzelił jednego gola.

W tych rozgrywkach nie pojawił się jeszcze na boisku. Według nieoficjalnych informacji Lechia zarobiła na tym transferze około 500 tys. euro. W poprzednim sezonie Sivasspor zajął w tureckiej ekstraklasie siódme miejsce.

ZOBACZ TAKŻE: Ekspert się nie wahał, uderzył pięścią w stół po skandalu z Feio. „Pociąga w dół”

Gdański beniaminek fatalnie rozpoczął rozgrywki, bowiem w pięciu spotkaniach ekstraklasy zdobył zaledwie dwa punkty. W piątek biało-zieloni przegrali w Krakowie 1:4 z Puszczą Niepołomice.

O ile w środku drugiej linii, gdzie występuje Biegański, trener Szymon Grabowski ma spore pole manewru, o tyle natychmiastowych wzmocnień wymaga defensywa, zwłaszcza jej środek, a także atak.

PAP