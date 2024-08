Real Betis jest bliski wypożyczenia Vitora Roque z Barcelony. Brazylijczyk dołączył do "Dumy Katalonii" w poprzednim oknie transferowym, lecz nie wniósł tyle, ile się po nim spodziewano. Młody napastnik w 16 meczach zdobył dwie bramki.

Vitor Roque to utalentowany Brazylijczyk, który szybko zyskał uznanie w świecie piłki nożnej. Swoją karierę rozpoczął w młodzieżowych drużynach America Mineiro i Cruzeiro, a następnie przeniósł się do Athletico Paranaense. Wtedy jego talent eksplodował. W 2023 roku zauważyli go działacze Barcelony, gdzie niedługo potem miał okazję grać u boku takich gwiazd jak Robert Lewandowski. Roque miał być konkurentem dla Polaka, ale jego adaptacja w "Dumie Katalonii" przebiegała wolniej niż oczekiwano.

Betis rozpoczął sezon 2024/2025 od remisu z rewelacją tamtego sezonu La Ligi - Gironą. Klub dokonał kilku znaczących transferów, m.in Marca Roci z Leeds, czy Romaina Perrauda z Southampton.

Wypożyczenie do zespołu z Sewilli może dać młodemu Brazylijczykowi szansę na regularną grę i rozwój. Kontrakt z nową drużyną nie zawiera opcji wykupu Roque z Barcelony - będzie on obowiązywał do 2025 roku.

19-latkiem interesował się także Sporting Lizbona, który był gotowy zapłacić za niego 30 milionów euro. Kluczowym czynnikiem w decyzji napastnika okazało się pozostanie w lidze hiszpańskiej.

