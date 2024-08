Niespodziewany powrót stał się faktem! Ponad 50 milionów euro

Piłkarz reprezentacji Portugalii i Atletico Madryt Joao Felix, ostatnio występujący na wypożyczeniu w Barcelonie, wzmocnił Chelsea. Z londyńskim klubem podpisał siedmioletni kontrakt. Według angielskich mediów 24-letni napastnik kosztował ok. 46 mln funtów, czyli prawie 54 mln euro.

Felix kilka lat temu był uznawany za jeden z największych talentów w europejskim futbolu.

W 2019 roku przeszedł z Benfiki do Atletico za 126 milionów euro. Strzelił łącznie 34 gole w 131 meczach i pomógł tej drużynie zdobyć mistrzostwo Hiszpanii w 2021 roku.

W ostatnim czasie był wypożyczany z Atletico do innych klubów. W pierwszej połowie 2023 roku - właśnie do Chelsea, a w całym sezonie 2023/24 do Barcelony, gdzie grał z Robertem Lewandowskim. Portugalczyk w 44 meczach "Dumy Katalonii", licząc wszystkie rozgrywki, zdobył 10 bramek.

"To dla mnie szansa na znalezienie domu" – przyznał teraz Felix na stronie internetowej Chelsea.

"Po dwóch wypożyczeniach, do londyńskiego klubu i Barcelony, potrzebowałem pozostać na stałe w jednym miejscu. A nie ma dla mnie lepszego niż Chelsea. Tutaj mogę zabłysnąć. Czułem się naprawdę dobrze, kiedy tu wcześniej byłem, pomimo wyników, jakie osiągnęliśmy. Naprawdę cieszę się, że wróciłem" – dodał.

Wcześniej w środę Chelsea i Atletico również przeprowadziły transfer, ale w przeciwną stronę. Piłkarzem madryckiego klubu został pomocnik reprezentacji Anglii Conor Gallagher, wicemistrz Europy z tego roku. Według hiszpańskich mediów kwota transferu wynosi 42 miliony euro.

BS, PAP