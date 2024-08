Kamil Semeniuk zameldował się w Perugii i dołączył do swojej drużyny klubowej, przygotowującej się do nowego sezonu włoskiej SuperLegi. W mediach społecznościowych Sir Susa Vim Perugia jego powrót przedstawiono w stylu, który budzi skojarzenia z książkowym i filmowym czarodziejem, Harrym Potterem.

Po owocnym sezonie reprezentacyjnym, w którym Semeniuk zdobył z kadrą Polski brąz Ligi Narodów oraz srebro Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, 28-letni przyjmujący miał trochę czasu na odpoczynek, ale teraz zabiera się już do pracy w klubie. "Fajnie było w Polsce spędzić trochę czasu z rodziną i znajomymi, ale teraz czas wracać do Perugii i walczyć o kolejne sportowe trofea" - napisał w czwartek na Instagramie, przed wyruszeniem w drogę do Włoch.

Gdy już pojawił się w stolicy Umbrii, w mediach społecznościowych aktualnego mistrza SuperLegi zamieszczono z tej okazji "magiczne" wideo. Semeniuk, pchając przed sobą walizkę, bierze rozbieg i biegnie w kierunku muru, po czym znika i pojawia się w hali Perugii. "Kamil Semeniuk znów jest w mieście" - informuje w poście włoski klub.

Fani literatury młodzieżowej z pewnością dostrzegą w nagraniu nawiązanie do serii książek i filmów o młodym czarodzieju Harrym Potterze. Aby wyruszyć w podróż do szkoły magii, Hogwartu, bohater stworzony przez pisarkę J.K. Rowling musiał w podobny sposób przedostać się z londyńskiej stacji King's Cross na peron oznaczony numerem 9 i 3/4, z którego odjeżdżały pociągu do tego niezwykłego miejsca.

W komentarzach do wpisu kibice mistrzów Włoch bezbłędnie rozpoznali tę aluzję. "Platforma 9 i 3/4, droga do Perugii. Ekscytuję się z myślą o nadchodzącym sezonie", "menadżer social mediów prawdopodobnie jest Dumbledore'em (dyrektorem Hogwartu - przyp. red)", "następnym razem chcę zobaczyć Simone Giannellego łapiącego złoty znicz (magiczny przedmiot używany w świecie Harry'ego Pottera do grania w popularny wśród czarodziejów sport, quidditcha - przyp. red.)" - piszą fani.

W piątkowych postach na profilu drużyny "Block Devils", w konwencji powieści o Harrym Potterze przywitano również dwóch innych graczy klubu - Roberto Russo oraz Simone Giannellego. Atrybutami Russo zostały znane z książek i filmów "mapa huncwotów" (która w tej wersji jest zarazem mapą Perugii) oraz peleryna niewidka, a na nagraniu z Giannellim pojawiają się czarodziejski dziennik oraz magiczna różdżka. Każdemu z nagrań towarzyszą motywy muzyczne, stworzone przez wybitnego kompozytora Johna Williamsa, autora muzyki do obrazów o przygodach słynnego czarodzieju.

Semeniuk i jego koledzy mają jeszcze sporo czasu, by jak najlepiej przygotować się do sezonu ligowego i grać dla swojego klubu jak prawdziwi czarodzieje. Włoska ekstraklasa siatkarzy wystartuje 29 września. Perugia w pierwszej kolejce zmierzy się u siebie z drużyną Rana Verona. Nieco wcześniej, 21 września, mistrzowie Italii zmierzą się z ekipą Gas Sales Bluenergy Piacenza w półfinale Superpucharu Włoch.

Grzegorz Wojnarowski