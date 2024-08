Gol Roberta Lewandowskiego zadecydował! Drugie zwycięstwo Barcelony

Wynik spotkania w 24. minucie otworzył Lamine Yamal. 17-latek zgarnął piłkę przed polem karnym po rzucie rożnym, a następnie zdecydował się na oddanie strzału z dystansu. Swojemu bramkarzowi próbował pomóc Inigo Lekue, jednak to tylko pogorszyło sytuację. Golkiper nie był w stanie dosięgnąć futbolówki po interwencji obrońcy, przez co wylądowała ona w bramce gości.

Kwadrans później blisko wpisania się na listę strzelców był Robert Lewandowski. Polski napastnik trafił jednak w słupek.

Jeszcze przed końcem pierwszej połowy doszło do niecodziennej sytuacji. Jeden z piłkarzy zespołu z Kraju Basków był faulowany w polu karnym "Blaugrany", jednak sędzia puścił grę. Chwilę później, w tej samej akcji, to piłkarz Athletiku Bilbao dopuścił się przewinienia we własnej "szesnastce". Arbiter postanowił zatrzymać rywalizację, a po konsultacji z systemem VAR podyktował rzut karny dla... klubu z Bilbao, ponieważ faul przed bramką "Dumy Katalonii" wydarzył się wcześniej. Stały fragment gry pewnie na gola zamienił Oihan Sancet.

O ostatecznym wyniku spotkania zadecydował Lewandowski. Polak wpisał się na listę strzelców w 75. minucie. Alex Padilla próbował zatrzymać dośrodkowanie Pedriego, jednak po jego interwencji piłka wylądowała pod nogami "Lewego". Snajper "Blaugrany" wykorzystał okazję i strzelił swojego trzeciego gola w tym sezonie hiszpańskiej ekstraklasie.

Finalnie Barcelona sięgnęła po swoje drugie zwycięstwo w tym sezonie. W pierwszej kolejce "Duma Katalonii" pokonała Valencię po dwóch trafieniach Lewandowskiego.

FC Barcelona - Athletic Bilbao 2:1 (1:1)

Bramki: Lamine Yamal 24, Robert Lewandowski 75 - Oihan Sancet 42 (rzut karny)

Skrót meczu FC Barcelona - Athletic Bilbao: