W ostatnich dwóch starciach ekipa Vukovica zremisowała u siebie z GKS Katowice 2:2 i przegrała w Mielcu ze Stalą 0:2.

Pochodzący z Serbii szkoleniowiec zastąpił w październiku 2022 w Piaście Waldemara Fornalika, obecnie prowadzącego Zagłębie. W trzech dotychczasowych ligowych meczach obu drużyn od tego momentu gliwiczanie wygrali dwa razy, a jedno spotkanie zakończyło się remisem.

- Mam różne serie pozytywne i negatywne. Żadnych wniosków z tego nie można wyciągać. W piłce są rzeczy, których logicznie wytłumaczyć się nie da. Przez tą nielogiczność i nieprzewidywalność jest to najpiękniejsza dyscyplina sportu – zaznaczył szkoleniowiec.

Podkreślił, że lubinianie, choć wygrali tyko jeden mecz, prezentują się w tym sezonie bardzo dobrze.

- Punktów mają nie za dużo (pięć), ale to jest taka liga, że sama dobra dyspozycja nie wystarczy. Potrzeba trochę sportowego szczęścia. Potencjału Zagłębia jestem świadomy. My wiemy, że potrafimy dużo, ale też dużo trzeba, by to pokazać. Na trzy punkty trzeba ciężko zapracować. Ostatnio w Mielcu Stal broniła się całym zespołem i skorzystała z prezentu, jaki jej podarowaliśmy. Mamy nauczkę – wyjaśnił.

Przyznał, że nie trenuje z zespołem obrońca Ariel Mosór, będący w trakcie zmiany barw klubowych.

- Wiemy, że są rozmowy, czy nawet badania, ostatnie kroki, by zmienił klub. Jestem jednak gotowy też na taką ewentualność, że będę go miał do dyspozycji – stwierdził Vukovic.

Komentując medialne spekulacje o powołaniu pomocnika Piasta Michaela Ameyaw do kadry narodowej przez selekcjonera Michała Probierza zaznaczył, że jeśli doniesienia się potwierdzą, bardzo się ucieszy.

- Zawsze tak jest, kiedy takie wyróżnienie spotyka naszego zawodnika. Życzę, by się spełniło. Obawy mam tylko w kwestii zdrowia piłkarzy. Natura pracy trenera jest taka, że odchodzą wyróżniający się. Mam nadzieję, że Michael dostanie powołanie, ale też zostanie w Piaście – zakończył trener.

