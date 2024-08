31-letni Kittel, którego rodzice pochodzą z Polski, został piłkarzem Rakowa latem ubiegłego roku. Wcześniej grał w klubach 1. i 2. Bundesligi (Eintracht Frankfurt, FC Ingolstadt i Hamburger SV). W barwach "Czerwono-Niebieskich" wystąpił 22 razy - 11 w ekstraklasie, raz w Pucharze Polski oraz po 5 w eliminacjach Ligi Mistrzów i rozgrywkach grupowych Ligi Europy.

Dla Rakowa zdobył 4 bramki, a najważniejszą i najładniejszą w debiucie - na wagę zwycięstwa 3:2 nad Karabachem Agdam (mistrzem Azerbejdżanu). Nadzieje z nim wiązane w Częstochowie były jednak znacznie większe i w efekcie wiosnę tego roku Kittel spędził w Australii, na wypożyczeniu do Western Sydney Wanderers. Po powrocie do Polski wystąpił tylko w jednym sparingu i nie znalazł uznania w oczach trenera Marka Papszuna. Jego kontrakt z Rakowem miał obowiązywać do końca czerwca 2026 roku.

MS, PAP