Carlos Alcaraz stawiany jest w roli jednego z faworytów do zwycięstwa w US Open. W sobotę, kiedy Hiszpan odbywał trening w Nowym Jorku, jego kibice zamarli jednak ze strachu. Kolano młodego tenisisty wygięło się bowiem w nienaturalny sposób, a sam zawodnik natychmiast opuścił kort. Te sceny przywoływały do głowy najgorsze scenariusze. Teraz wiemy już więcej - sam zainteresowany zabrał głos na temat stanu swojego zdrowia podczas konferencji prasowej.

Hiszpan radzi sobie w tym sezonie świetnie. Zdobył srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, a wcześniej wygrał Wimbledon, French Open i turniej w Indian Wells. Obecnie Alcaraz jest sklasyfikowany na trzecim miejscu w rankingu ATP - za Jannikiem Sinnerem i Novakiem Djokoviciem.

W sobotę 21-latek trenował w Nowym Jorku wspólnie z Francisco Cerundolo. W pewnym momencie tenisista źle postawił stopę, a jego kolano nienaturalnie się wykrzywiło. Gra natychmiast została przerwana, a Alcaraz udał się na ławkę, gdzie zajął się nim jego sztab. Na kort już nie powrócił.



Kibice Hiszpana aż zbledli ze strachu, obawiając się najgorszego - poważnej kontuzji i rezygnacji z ostatniego w tym roku turnieju wielkoszlemowego. W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu sam zainteresowany odniósł się do stanu swojego zdrowia.



- W ogóle nie martwiłem się o mój udział w US Open. Oczywiście byłem zły, ponieważ nie chcę przerywać treningów, też po to, aby uszanować czas moich przeciwników, w tym przypadku Cerundolo. Nie chcę przerywać żadnych ćwiczeń. Chcę trenować, chcę się poprawiać, chcę przygotowywać się do turnieju. Jestem pewien, że w poniedziałek lub za we wtorek będę gotowy na 100 procent. Już najwyższy czas - powiedział Alcaraz podczas konferencji prasowej.



W pierwszej rundzie Hiszpan zmierzy się z Li Tu. Ten mecz zaplanowano na wtorek.