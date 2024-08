Magda Linette rozpoczyna zmagania w US Open. Jej pierwszą rywalką będzie 16-letnia Iva Jović. Czy Polka bez problemu awansuje do kolejnej rundy? Relacja live i wynik na żywo meczu Linette - Jović na Polsatsport.pl.

W pierwszej rundzie turnieju US Open Magda Linette zmierzy się z Amerykanką serbskiego pochodzenia Ivą Jović. Dla 16-letniej tenisistki będzie to debiut w seniorskim Wimbledonie. W tym roku dotarła do półfinału jego juniorskiej odsłony.

Tegoroczny turniej US Open będzie dziesiątym w karierze 32-letniej Polki w grze pojedynczej. Poznanianka, znajdująca się na 42. pozycji w rankingu tenisistek, najdalej zaszła w 2020 roku, gdy turniej zakończyła w jego trzeciej rundzie.



MS