Gdzie obejrzeć mecz Cercle Brugge - Wisła Kraków w eliminacjach Ligi Konferencji?

W czwartkowy wieczór Wisła Kraków rozegra rewanż z Cercle Brugge w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. W pierwszym meczu "Biała Gwiazda" poniosła dotkliwą porażkę 1:6. Czy zdobywca Pucharu Polski zdoła odrobić straty w wyjazdowym spotkaniu i awansować do europejskich pucharów? Transmisja meczu Cercle Brugge - Wisła Kraków w czwartek 29 sierpnia w Polsat Sport 3, Polsat Sport Premium 2, TV6 i na Polsat Box Go.

Wisła Kraków rozpoczęła przygodę z europejskimi pucharami od kwalifikacji do Ligi Europy, gdzie trafiła na Llapi Podujevo z Kosowa, które dwukrotnie pokonała (2:0, 2:1). W kolejnej fazie podopieczni Kazimierza Moskala musieli uznać wyższość Rapidu Wiedeń. Austriacki zespół nie dał szans "Białej Gwieździe", zwyciężając w dwumeczu aż 8:2. W rezultacie Wiślacy zostali przesunięci do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA.

Tam Krakowianie zmierzyli się ze słowackim Spartakiem Trnawa. Polska drużyna zaczęła rywalizację na wyjeździe, gdzie przegrała 1:3. Na własnym stadionie odrobiła jednak straty, wygrywając 3:1, co doprowadziło do dogrywki. W niezwykle emocjonującym konkursie rzutów karnych, który trwał aż 14 serii, Wisła triumfowała 12-11.

Dzięki zwycięstwu nad Spartakiem, zespół z Krakowa awansował do czwartej, ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. W tej fazie rozgrywek rywalem zdobywcy Pucharu Polski okazało się belgijskie Cercle Brugge. W meczu na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, goście pozbawili "Białą Gwiazdę" złudzeń, pokonując ich aż 6:1. Honorową bramkę dla Wisły zdobył Angel Rodado

- Ten dzień nie był dla nas udany i sroga lekcja futbolu dla nas. To był zupełnie inny poziom niż ten, który obecnie reprezentujemy. To o co mam pretensje, to że za łatwo straciliśmy gole. Mam tu na myśli drugą i czwartą bramkę. Wysoka porażka boli. Nie byliśmy w stanie dotrzymać kroku. Jedynie kibice utrzymali europejski poziom i cały czas na wspierali, a ta porażka też była dla nich bolesna - powiedział Kazimierz Moskal po meczu.

Transmisja meczu Cercle Brugge - Wisła Kraków rozpocznie się w czwartek 29 sierpnia o 19:55 w TV6, Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe rozpocznie się o 19:00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1.

ŁO