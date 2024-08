Walka do samego końca. Maks Kaśnikowski odpadł z US Open

Maks Kaśnikowski odpadł w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Debiutujący w imprezie tej rangi polski tenisista przegrał z Hiszpanem Pedro Martinezem 7:6 (8-6), 1:6, 2:6, 6:3, 6:7 (6-10). Spotkanie trwało cztery godziny i 21 minut.

W światowym rankingu 21-letni Kaśnikowski zajmuje 194. miejsce i do turnieju głównego przebił się przez kwalifikacje. Martinez na liście ATP jest 43.

Debiutując w Wielkim Szlemie podopieczny białoruskiego trenera Alaksandra Burego pierwszy raz w karierze rozegrał mecz do trzech wygranych setów. Od razu przyszło mu stoczyć prawdziwą batalię.

W pierwszej partii obaj tenisiści wygrywali gemy przy swoim podaniu i potrzebny był tie-break. Wygrał go Polak, który wykorzystał trzecią piłkę setową.

Dwa kolejne sety w zasadzie pozbawione były historii. Świetnie grał w nich Martinez, notując serię ośmiu wygranych gemów z rzędu. W jej efekcie najpierw wygrał 6:1, wyrównując stan meczu, a kolejną partię zaczął od prowadzenia 2:0. Kaśnikowski co prawda doprowadził do remisu 2:2, ale kolejne cztery gemy padły łupem Hiszpana, który znalazł się blisko awansu do kolejnej rundy.

Set czwarty był jednak popisem Kaśnikowskiego. Doskonale serwował i nie musiał bronić nawet jednego break pointa. Rywala natomiast przełamał dwukrotnie. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była piąta partia.

W niej Polak wykazał się wielką walecznością, dwukrotnie odrabiając stratę przełamania. W rozgrywanym do 10 punktów super tie-breaku lepszy okazał się jednak Martinez.

Z Biało-Czerwonych w rywalizacji mężczyzn w Nowym Jorku pozostał Hubert Hurkacz. Rozstawiony z numerem siódmym 27-letni wrocławianin we wtorek zagra z Kazachem Timofiejem Skatowem.

Wynik meczu 1. rundy singla mężczyzn:

Pedro Martinez (Hiszpania) - Maks Kaśnikowski (Polska) 6:7 (6-8), 6:1, 6:2, 3:6, 7:6 (10-6).

KP, PAP