To w końcu się stało, cały świat już wie. Leon w Lublinie, są pierwsze zdjęcia

Wilfredo Leon pojawił się w poniedziałek w Lublinie i spotkał z nową drużyną. Zdjęcia trafiły już do internetu. Przypomnijmy, że wybitny przyjmujący reprezentacji Polski w sezonie 2024/2025 zadebiutuje na parkietach PlusLigi. Po latach gry w różnych częściach świata Leon zdecydował się bowiem przyjąć ofertę Bogdanki LUK Lublin i grać w Polsce.

Na początku 2024 roku Wilfredo Leon ogłosił, że jego czas w Sir Safety Perugia dobiega końca. Natychmiast ruszyła lawina spekulacji - dziennikarze, eksperci i kibice zastanawiali się, jaki będzie kolejny krok siatkarskiego gwiazdora. Ostatecznie okazało się, że wybrał on ofertę z Polski, a konkretnie - z Bogdanki LUK Lublin. Słynny przyjmujący po raz pierwszy w karierze zagra więc w PlusLidze.

ZOBACZ TAKŻE: 50 punktów w meczu! Siatkarka ustanowiła niesamowity rekord

Z uwagi na igrzyska olimpijskie, Leon nie mógł uczestniczyć w przygotowaniach drużyny od samego początku. Do nowych kolegów dołączył w poniedziałek 26 sierpnia - zgodnie z tym, co kilka dni wcześniej zapowiadał w rozmowie z portalem plusliga.pl trener Bogdanki Massimo Botti. Włoski szkoleniowiec zdradził także we wspomnianym wywiadzie, jak będą wyglądać pierwsze dni zawodnika w Lublinie.

- Najpierw sprawdzimy, jaka jest jego kondycja fizyczna. Stopniowo będziemy wprowadzać go do gry bez forsowania jego zdrowia. Mamy nadzieję, że Wilfredo będzie gotowy do gry już od pierwszej części sezon - powiedział trener.

Leon został godnie powitany w nowym klubie. Srebrny medalista olimpijski otrzymał okazały bukiet. Wszystko uwieczniono na zdjęciu, które trafiło do sieci. W komentarzach kibice nie kryją zaś radości i ekscytacji w związku z przenosinami do polskiej ligi tak znakomitego zawodnika.

Nowy sezon PlusLigi rozpocznie się w weekend 13-15 września. W pierwszej kolejce Bogdanka LUK Lublin zagra na wyjeździe z Aluron CMC Wartą Zawiercie.