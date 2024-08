Leon już w drodze do Lublina, a tu takie słowa trenera. Zdradził, co planuje

Wilfredo Leon lada moment zamelduje się w Lublinie i rozpocznie w poniedziałek przygotowania do sezonu 2024/2025 z nową drużyną. Tymczasem trener Bogdanki LUK Lublin udzielił wywiadu serwisowi plusliga.pl, w którym odniósł się między innymi do zakontraktowania gwiazdy reprezentacji Polski.

Na początku 2024 roku Wilfredo Leon ogłosił, że jego czas w Sir Safety Perugia dobiega końca. Natychmiast ruszyła lawina spekulacji - dziennikarze, eksperci i kibice zastanawiali się, jaki będzie kolejny krok siatkarskiego gwiazdora. Ostatecznie okazało się, że wybrał on ofertę z Polski, a konkretnie - z Bogdanki LUK Lublin. Słynny przyjmujący po raz pierwszy w karierze zagra więc w PlusLidze.

ZOBACZ TAKŻE: Kto zdobył najwięcej punktów w historii PlusLigi? 20 najlepszych siatkarzy



Z uwagi na igrzyska olimpijskie, Leon nie mógł uczestniczyć w przygotowaniach drużyny od samego początku. Do nowych kolegów dołączy w poniedziałek 26 sierpnia. Trener Bogdanki Massimo Botti opowiedział w rozmowie z serwisem plusliga.pl, jak będą wyglądać pierwsze dni zawodnika w Lublinie.



- Najpierw sprawdzimy, jaka jest jego kondycja fizyczna. Stopniowo będziemy wprowadzać go do gry bez forsowania jego zdrowia. Mamy nadzieję, że Wilfredo będzie gotowy do gry już od pierwszej części sezonu - zapowiedział szkoleniowiec.



Włoch dodał również, że dołączenie do drużyny postaci tak znaczącej, jak Leon, korzystnie wpłynie na wszystkich siatkarzy.



- Zawodnicy są gotowi, żeby się wzajemnie wspierać i uzupełniać, a przyjście do zespołu takiego gracza, jakim jest Wilfredo Leon, jest czymś wyjątkowym, nie tylko dla naszego klubu, ale pewnie dla całej polskiej siatkówki. Jako trener jest dumny, że będę mógł pracować z tak wybitnym zawodnikiem. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało i jestem też podekscytowany tym, że poznam Wilfredo Leona jako człowieka, a nie tylko siatkarza. Wiemy, że siatkarsko to jest tak wielki zawodnik, że czasem może wręcz w pojedynkę rozstrzygnąć losy jakiegoś meczu, mając np. na koncie serię asów w kluczowym momencie seta. On potrzebuje jednak wsparcia całej drużyny i zrobimy wszystko, żeby cały zespół był w bardzo dobrej kondycji - tłumaczył Botti.



Nowy sezon PlusLigi rozpocznie się w weekend 13-15 września. W pierwszej kolejce Bogdanka LUK Lublin zagra na wyjeździe z Aluron CMC Wartą Zawiercie.