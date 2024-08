Zatorski wrócił do klubu i wyłożył kawę na ławę. Chodzi o jego zdrowie

Paweł Zatorski zakończył już poolimpijski urlop. Srebrny medalista igrzysk wrócił do swojego klubu - Asseco Resovii Rzeszów - która przygotowuje się do startu sezonu ligowego. W rozmowie z portalem plusliga.pl doświadczony libero wypowiedział się na temat stanu swojego zdrowia. Przypomnijmy - w Paryżu doznał on urazu barku.

W Paryżu polscy siatkarze dali powody do dumy całemu narodowi. Po 36 latach oczekiwania przywieźli z igrzysk olimpijskich zdobycz medalową. Choć ostatecznie ulegli w finale fantastycznie dysponowanej Francji, srebro należy uznać za olbrzymi sukces. Zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę, jak trudną drogę podopieczni Nikoli Grbicia pokonali.

Już na zawsze w historii polskiej siatkówki zapisze się mecz półfinałowy przeciwko Stanom Zjednoczonym. Po epickim boju Polacy wygrali 3:2 - pomimo piętrzących się urazów i kontuzji w zespole. Jednym z poszkodowanych był Paweł Zatorski. Doznał on urazu barku. Jego skutki odczuwał także w finale.



- Bólu nie czułem, ale nie czułem też do końca barku. Nikomu nie życzę grać ważnych meczów w niepełnym zdrowiu, bo nie przysparza to takiej radości, jakiej by mogło. Mam nadzieję, że wszyscy się szybko wyleczymy i dojdziemy do zdrowia - opowiadał wówczas Zatorski.



Po zakończeniu igrzysk siatkarze rozjechali się na wakacje. Teraz wracają natomiast do swoich klubów, bo lada moment ruszy sezon ligowy. W Rzeszowie zameldował się już Zatorski - zawodnik Asseco Resovii. W rozmowie z portalem plusliga.pl doświadczony zawodnik odpowiedział na pytanie o stan swojego zdrowia.



- Jestem jeszcze w trakcie rekonwalescencji po tym, co działo się dwa tygodnie temu w trakcie igrzysk. Mam nadzieję, że zaraz dołączę do chłopaków w pełnym wymiarze i będę w pełni możliwości pracował razem z nimi na boisku. Zobaczę, jaki będzie mój stan, jak zacznę się ruszać, ale jak wspomniałem - mam nadzieję, że jak najszybciej pojawię się na treningu - podkreślił 34-latek.



Sezon PlusLigi rozpocznie się w weekend 13-15 września. W pierwszej kolejce ekipa Zatorskiego zagra u siebie z PSG Stalą Nysa.