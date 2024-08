Nie żyje 29-letnia siatkarka. Tajemnicza śmierć tuż po transferze

O śmierci zawodniczki poinformowali za pośrednictwem tureckich mediów działacze Nilufer Belediyesporu, z którym Pilar Marie Victoria podpisała niedawno kontrakt. Siatkarka nie pojawiła się na porannym treningu drużyny, a zaalarmowani przez sztab szkoleniowy włodarze udali się do wynajętego jej przez klub mieszkania w Besevler w dystrykcie Nilufer, gdzie zastali ją martwą.

Póki co nie wiadomo, co było przyczyną zgonu. Turecka prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo, a o szczegółach dowiemy się dopiero po badaniach kryminalistycznych.

Reprezentantka Portoryko dołączyła do Nilufer Belediyesporu przed rozpoczynającym się wkrótce sezonem 2024/2025. Wcześniej grała między innymi we francuskim Beziers Volley, P2P Givova Baronissi we Włoszech oraz w amerykańskich drużynach uczelnianych w Teksasie i Arkansas.