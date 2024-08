Wojciech Szczęsny zakończył we wtorek karierę piłkarską. Bramkarz nie miał okazji pożegnać się z kibicami - decyzja zapadła bowiem dość niespodziewanie dla fanów piłkarza. Jak jednak donoszą media, Polski Związek Piłki Nożnej jest otwarty na zorganizowanie wybitnemu reprezentantowi benefisu. Przy okazji federacja może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.

Wojciech Szczęsny poinformował we wtorek, że żegna się z profesjonalnym futbolem. Po tym, jak rozwiązał kontrakt z Juventusem, media łączyły go z przenosinami do różnych klubów w Europie i nie tylko. Polak ostatecznie nie skorzystał z żadnej z ofert i przeszedł na emeryturę.

To było spore zaskoczenie, zwłaszcza dla kibiców reprezentacji Polski. Jeszcze dwa miesiące temu Szczęsny był podstawowym golkiperem kadry podczas niemieckiego Euro. Tymczasem okazało się, że były to jego ostatnie występy z orzełkiem na piersi.



Jak jednak donosi serwis "WP SportoweFakty", PZPN jest otwarty na zorganizowanie bramkarzowi benefisu. We wrześniu kadra oba mecze rozegra na wyjeździe, ale w październiku zespół Michała Probierza będzie rywalizował przed własną publicznością. Na PGE Narodowym Biało-Czerwoni zagrają kolejno z Portugalią i Chorwacją.



To właśnie to pierwsze spotkanie - według medialnych doniesień - miałoby stanowić okazję na godne pożegnanie Szczęsnego przez kibiców. Jak czytamy w artykule zamieszczonym w serwisie "WP SportoweFakty", przy okazji tego samego meczu fani mieliby też podziękować za grę Kamilowi Grosickiemu. Przypomnijmy - skrzydłowy Pogoni Szczecin nadal jest aktywnym piłkarzem, ale zakończył już karierę w reprezentacji.



Mecz Polska - Portugalia zaplanowano na 12 października.