Podobnie jak w pozostałych europejskich pucharach, w Lidze Europy również został wprowadzony nowy system rozgrywek. Pierwszą istotną zmianą jest zwiększenie liczby drużyn do 36. Każdy zespół rozegra w pierwszej fazie osiem spotkań, cztery u siebie i cztery na wyjeździe. Kluby, które we wspólnej tabeli zajmą miejsca od 1. do 8., bezpośrednio awansują do 1/8 finału, te z miejsc 9-24 zagrają w dodatkowych meczach 1/16 finału. Dla reszty będzie to już koniec przygody z europejskimi pucharami. W przeciwieństwie do poprzednich sezonów drużyny, które odpadły z Ligi Europy, nie będą już uczestniczyły potem w Lidze Konferencji.

W tegorocznej edycji Ligi Europy zobaczymy wiele uznanych europejskich klubów. W fazie ligowej wystąpią m.in. Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao, Roma, czy Lazio.

Na udział w rozgrywkach miały szansę dwa polskie kluby Wisła Kraków i Jagiellonia Białystok. "Biała Gwiazda" odpadła z eliminacji po porażce w 3. rundzie eliminacji z Rapidem Wiedeń i nie zagra w żadnym z europejskich pucharów. Jagiellonia przegrała w 4. rundzie z Ajaksem Amsterdam i ostatecznie zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 25 września i potrwa do 30 stycznia. Pierwsze mecze pucharowe zostaną rozegrane w połowie lutego, a wielki finał 21 maja. Gospodarzem tegorocznego decydującego spotkania będzie Bilbao.

Losowanie Ligi Europy. Gdzie obejrzeć? O której?

Losowanie fazy ligowej będzie można obejrzeć w Polsacie Sport Premium 1, na Polsat Box Go i na stronie Polsatsport.pl. Początek transmisji o godzinie 13:00.

MiK